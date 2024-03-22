Малеева (Москалёва) Любовь Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малеева (Москалёва) Любовь Семёновна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.08.1928

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1928

Отец: Москаленко Семён

Мать: Москаленко Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1928 по 1973
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кондратьевский проспект 38 или 40
Рождение ребёнка
19.05.1948

Дочь: Терёхина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1958

Дочь: Лукина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Малеев Михаил

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1973 по 1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
улица Демьяна Бедного д. 26, кв. 19
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спасибенко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малеев Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Полюстрово, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Формовщица | Полюстровский фарфоровый завод «Пролетарий»
Смерть
Около 1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крематорий
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