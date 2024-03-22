Малеева (Москалёва) Любовь Семёновна
Место рождения
Дата рождения31.08.1928
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1928
Отец: Москаленко Семён
Место жительства
С 1928 по 1973
Кондратьевский проспект 38 или 40
Рождение ребёнка
19.05.1948
Дочь: Терёхина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий
Рождение ребёнка
17.10.1958
Дочь: Лукина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Малеев Михаил
Место жительства
С 1973 по 1983
улица Демьяна Бедного д. 26, кв. 19
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спасибенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малеев Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Полюстрово, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Формовщица | Полюстровский фарфоровый завод «Пролетарий»
Смерть
Около 1983
Похороны
Неизвестно
Крематорий