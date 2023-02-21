Гуськова Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова Акулина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1911

Дочь: Авруцкая Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Антон Фёдорович

Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойко Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мищенко Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич

Смерть
Неизвестно
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