Гуськова Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1911
Дочь: Авруцкая Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойко Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мищенко Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Гуськов Федор Фомич
Смерть
Неизвестно