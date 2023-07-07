Дарья Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Андрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Андриан Михайлов

Мать: Марина

Смерть
Неизвестно
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