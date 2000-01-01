Шевченко Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1953

Дочь: Кошикова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Шевченко Мария

Рождение ребёнка
03.01.1957

Сын: Шевченко Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маругина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Мария

Смерть
Неизвестно
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