Шевченко Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1953
Дочь: Кошикова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Шевченко Мария
Рождение ребёнка
03.01.1957
Сын: Шевченко Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маругина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевченко Мария
Смерть
Неизвестно