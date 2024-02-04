Соловьева Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Татьяна Алексеевна

Соловьева Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Алексей Васильевич

Мать: Соловьева Валя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людоговская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Людоговский Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Людоговский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Людоговский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Людоговский Николай Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close