Соловьева Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Алексей Васильевич
Мать: Соловьева Валя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людоговская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Людоговский Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Людоговский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Людоговский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно