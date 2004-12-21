Митянок Лидия Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1912
Дата смерти21.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Григорий Дмитриевич
Смерть
21.12.2004
Захоронена вместе с супругом на Преображенском кладбище г. Москвы