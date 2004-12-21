Митянок Лидия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митянок Лидия Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1912

Дата смерти

21.12.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Григорий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.12.2004
Москва, город федерального значения Москва
Захоронена вместе с супругом на Преображенском кладбище г. Москвы
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