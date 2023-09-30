Исмайлова (Зарубина) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмайлова (Зарубина) Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1972

Отец: не указан

Мать: Зарубина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1990

Дочь: Исмайлова Анастасия Нуржановна

Отец ребёнка: Исмайлов Нуржан Нарбекович

Рождение ребёнка
28.07.1996

Дочь: Исмайлова Елизавета Нуржановна

Отец ребёнка: Исмайлов Нуржан Нарбекович

Рождение ребёнка
12.04.2000

Сын: Исмайлов Сергей Нуржанович

Отец ребёнка: Исмайлов Нуржан Нарбекович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердюгина Татьяна Нуржановна

Отец ребёнка: Исмайлов Нуржан Нарбекович

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