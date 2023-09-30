Исмайлова (Зарубина) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1972
Мать: Зарубина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1990
Дочь: Исмайлова Анастасия Нуржановна
Отец ребёнка: Исмайлов Нуржан Нарбекович
Рождение ребёнка
28.07.1996
Дочь: Исмайлова Елизавета Нуржановна
Отец ребёнка: Исмайлов Нуржан Нарбекович
Рождение ребёнка
12.04.2000
Сын: Исмайлов Сергей Нуржанович
Отец ребёнка: Исмайлов Нуржан Нарбекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердюгина Татьяна Нуржановна
Отец ребёнка: Исмайлов Нуржан Нарбекович