Лихачёва Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Мария Ивановна

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Место рождения

Трошки, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1759 и 1760

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1759 и 1760

Отец: Иван

Мать: не указана

Трошки, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лихачёв Дмитрий Макарович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786

Сын: Лихачёв Потап Дмитриевич

Отец ребёнка: Лихачёв Дмитрий Макарович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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