Лихачёва Мария Ивановна
Место рожденияТрошки, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1759 и 1760
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1759 и 1760
Отец: Иван
Мать: не указана
Трошки, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лихачёв Дмитрий Макарович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786
Отец ребёнка: Лихачёв Дмитрий Макарович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно