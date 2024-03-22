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Мавра Иванова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.05.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1802 ст.

Отец: Иван Никифоров

Мать: Анна Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.12.1823 ст.

Сын: Даниил Семенов

Отец ребёнка: Семен Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
07.01.1826 ст.

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
18.12.1828 ст.

Сын: Федот Семенов

Отец ребёнка: Семен Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1839 ст.

Дочь: Аксинья Семенова

Отец ребёнка: не указан

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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