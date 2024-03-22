Мавра Иванова
Место рождения
Дата рождения02.05.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1802 ст.
Отец: Иван Никифоров
Мать: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
09.12.1823 ст.
Сын: Даниил Семенов
Отец ребёнка: Семен Тимофеев
Раскольник
Рождение ребёнка
07.01.1826 ст.
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен Тимофеев
Раскольник
Рождение ребёнка
18.12.1828 ст.
Сын: Федот Семенов
Отец ребёнка: Семен Тимофеев
Рождение ребёнка
28.01.1839 ст.
Дочь: Аксинья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Тимофеев
Смерть
Неизвестно