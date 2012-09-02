Дубровин Валентин Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1934
Дата смерти02.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1934
Бракосочетание
16.03.1963
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1964
Сын: Дубровин Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Дубровина (Луговых) Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
28.03.1969
Сын: Дубровин Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: Дубровина (Луговых) Людмила Анатольевна
Смерть
02.09.2012