Дубровин Валентин Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровин Валентин Георгиевич

Дубровин Валентин Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1934

Дата смерти

02.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1934

Отец: Дубровин Георгий Гаврилович

Мать: Дубровина Ульяна Ефимовна

Бракосочетание
16.03.1963

Жена: Дубровина (Луговых) Людмила Анатольевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1964

Сын: Дубровин Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Дубровина (Луговых) Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
28.03.1969

Сын: Дубровин Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: Дубровина (Луговых) Людмила Анатольевна

Смерть
02.09.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.