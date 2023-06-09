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Завершинских (Ловчикова) Мария Ивановна

Место рождения

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.03.1905

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905

Отец: Ловчиков Иван Илларионович

Мать: Ловчикова Анна Павловна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завершинский Егор Фёдорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Завершинский Иван Егорович

Отец ребёнка: Завершинский Егор Фёдорович

Рождение ребёнка
07.09.1934

Дочь: Жигайлова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Завершинский Егор Фёдорович

Смерть
1985