Завершинских (Ловчикова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.03.1905
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завершинский Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Завершинский Иван Егорович
Отец ребёнка: Завершинский Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
07.09.1934
Дочь: Жигайлова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Завершинский Егор Фёдорович
Смерть
1985