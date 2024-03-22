Праводелов Варнава Стефанович (Степанович)
Место рождения
Дата рожденияС 1872 по 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1872 по 1873
Отец: Праводелов Степан Аристархович
Мать: Мария Львова
Бракосочетание
11.01.1898
Поручители: д. Королёва - Алексей Иларионов и д. Нагорного Дмитрий С...(..). д. Высокова запасной рядовой Ианнуарий Иванович Хробостов.....
Рождение ребёнка
01.09.1900
Дочь: Слесарева Любовь Варнавьевна
Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна
МК 56-13-50-180об-181
Место жительства
После 1900
Рождение ребёнка
1904
Сын: Праводелов Николай Варнавович
Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
17.01.1910
Дочь: Иконникова Мария Варнавьевна
Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
15.03.1911
Дочь: Тихонова Александра Варнавьевна
Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
05.07.1913
Дочь: Праводелова Евдокия Варнавьевна
Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1917
Сын: Праводелов Константин Варнавович
Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна
МК 56-3-193
Смерть
Неизвестно
Убит на рабочем месте во время ночного дежурства в детском доме г. Костромы