Праводелов Варнава Стефанович (Степанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праводелов Варнава Стефанович (Степанович)

Место рождения

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

С 1872 по 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1872 по 1873

Отец: Праводелов Степан Аристархович

Мать: Мария Львова

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
11.01.1898

Жена: Праводелова Александра Михайловна

Поручители: д. Королёва - Алексей Иларионов и д. Нагорного Дмитрий С...(..). д. Высокова запасной рядовой Ианнуарий Иванович Хробостов.....
Рождение ребёнка
01.09.1900

Дочь: Слесарева Любовь Варнавьевна

Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна

МК 56-13-50-180об-181
Место жительства
После 1900
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Праводелов Николай Варнавович

Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Дочь: Иконникова Мария Варнавьевна

Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
15.03.1911

Дочь: Тихонова Александра Варнавьевна

Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
05.07.1913

Дочь: Праводелова Евдокия Варнавьевна

Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.05.1917

Сын: Праводелов Константин Варнавович

Мать ребёнка: Праводелова Александра Михайловна

МК 56-3-193
Смерть
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Убит на рабочем месте во время ночного дежурства в детском доме г. Костромы
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