Казакевич Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1881 ст.
Сын: Казакевич Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна
Рождение ребёнка
04.03.1887 ст.
Сын: Казакевич Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна
Рождение ребёнка
02.09.1889 ст.
Дочь: Казакевич Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна
Рождение ребёнка
21.09.1891 ст.
Сын: Казакевич Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна
Рождение ребёнка
20.11.1896 ст.
Дочь: Казакевич Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна
Смерть
Неизвестно