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Казакевич Михаил Николаевич

Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Жена: Казакевич Евдокия Ульяновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1881 ст.

Сын: Казакевич Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1887 ст.

Сын: Казакевич Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1889 ст.

Дочь: Казакевич Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1891 ст.

Сын: Казакевич Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1896 ст.

Дочь: Казакевич Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Ульяновна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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