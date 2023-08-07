Филипп Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1775
Отец: Лаврентий Иванович
Мать: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
26.08.1797
Дочь: Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Стефанида Петровна
Рождение ребёнка
26.09.1798
Сын: Денис Филиппович
Мать ребёнка: Стефанида Петровна
Рождение ребёнка
24.06.1808
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: Стефанида Петровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Стефанида Петровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Стефанида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Петровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно