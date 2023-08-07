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Филипп Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1775

Отец: Лаврентий Иванович

Мать: Федосья Федорова

Рождение ребёнка
26.08.1797

Дочь: Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
26.09.1798

Сын: Денис Филиппович

Мать ребёнка: Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
24.06.1808

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Стефанида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Петровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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