Алёшин Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшин Николай Максимович

Место рождения

Смоленская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.12.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская обл.
Рождение ребёнка
16.11.1946

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Заведующий хлебным скдадом
Место жительства
Неизвестно
Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
20.12.1970