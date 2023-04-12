Алёшин Николай Максимович
Место рожденияСмоленская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская обл.
Рождение ребёнка
16.11.1946
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующий хлебным скдадом
Место жительства
Неизвестно
Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
20.12.1970