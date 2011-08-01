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Маширина Вера Андреевна

Место рождения

Палкино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

?.05.1925

Дата смерти

?.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925

Отец: Маширин Андрей

Мать: Маширина Стефанида

Палкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Данилов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Константинович

Рождение ребёнка
28.09.1953

Дочь: Данилова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Данилов Александр Константинович

Андрюнино, Коряковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1960

Сын: Данилов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Константинович

Андрюнино, Коряковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
?.08.2011
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