Маширина Вера Андреевна
Место рождения
Дата рождения?.05.1925
Дата смерти?.08.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925
Отец: Маширин Андрей
Мать: Маширина Стефанида
Рождение ребёнка
1952
Сын: Данилов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Константинович
Рождение ребёнка
28.09.1953
Дочь: Данилова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Данилов Александр Константинович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Данилов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.2011