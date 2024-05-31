Грабовский Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Около 1850
Евпаторийский отряд Таврической полубригады пограничной стражи , объезчик
Рождение ребёнка
23.03.1850 ст.
Дочь: Грабовская Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Грабовская Зиновия Стефановна
Смерть
Неизвестно