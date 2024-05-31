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Грабовский Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грабовская Зиновия Стефановна

Военная служба
Около 1850
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Евпаторийский отряд Таврической полубригады пограничной стражи , объезчик
Рождение ребёнка
23.03.1850 ст.

Дочь: Грабовская Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Грабовская Зиновия Стефановна

Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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