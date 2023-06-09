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Иван Автономов

Место рождения

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1855 г.р.
Около 1856 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Мария Андреева

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Еремей Иванов

Мать ребёнка: Мария Андреева

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Мария Андреева

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Герасим Иванов

Мать ребёнка: Мария Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреева

Смерть
Неизвестно