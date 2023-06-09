Иван Автономов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Еремей Иванов
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Герасим Иванов
Мать ребёнка: Мария Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреева
Смерть
Неизвестно