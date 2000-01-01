Хренов Василий Дмитриевич (Димитриевич)
Место рожденияРоссия (Российская Империя) Республика Башкортостан (Уфимская губерния)
Дата рождения18.02.1896
Дата смерти26.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1896
Отец: Хренов Дмитрий (Димитрий)
Мать: Хренова Имя?
Россия (Российская Империя) Республика Башкортостан (Уфимская губерния)
Родился в Уфимской губернии (уезд и населенный пункт не известны). Родители Василия Хренова умерли рано. Василий и его брат были беспризорниками. Есть предположение, что они также были определенное вр... Показать все
Военная служба
1918
Гражданская война с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года в составе РККА. На Южном идли Западном фронте.
Демобилизация
15.05.1923
Место жительства
С 20.05.1923 по 26.03.1944
СССР, РСФСР, Воронежская область, Бобровский район, Азовский сельсовет, с. Азовка
Бракосочетание
23.05.1923
Жена: не указана
СССР, Воронежская губерния, Бобровский уезд, Бобровский ВИК, г. Бобров
Смерть
26.03.1944
Россия (СССР), Воронежская область, Бобровский район, село Азовка
Хренов В.Д. в 1943-1944 гг. работал рабочим на станции 201 км, ЮВЖД на заготовках леса (бревен) для фронта. Грузил и сопровождал перевозку бревен на открытых железно-дорожных платформах. Во второй пол... Показать все