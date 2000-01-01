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Хренов Василий Дмитриевич (Димитриевич)

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Место рождения

Россия (Российская Империя) Республика Башкортостан (Уфимская губерния)

Дата рождения

18.02.1896

Дата смерти

26.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
18.02.1896

Отец: Хренов Дмитрий (Димитрий)

Мать: Хренова Имя?

Россия (Российская Империя) Республика Башкортостан (Уфимская губерния)
Родился в Уфимской губернии (уезд и населенный пункт не известны). Родители Василия Хренова умерли рано. Василий и его брат были беспризорниками. Есть предположение, что они также были определенное вр... Показать все
Военная служба
1918
Гражданская война с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года в составе РККА. На Южном идли Западном фронте.
Демобилизация
15.05.1923
Место жительства
С 20.05.1923 по 26.03.1944
СССР, РСФСР, Воронежская область, Бобровский район, Азовский сельсовет, с. Азовка
Бракосочетание
23.05.1923

Жена: не указана

СССР, Воронежская губерния, Бобровский уезд, Бобровский ВИК, г. Бобров
Смерть
26.03.1944
Россия (СССР), Воронежская область, Бобровский район, село Азовка
Хренов В.Д. в 1943-1944 гг. работал рабочим на станции 201 км, ЮВЖД на заготовках леса (бревен) для фронта. Грузил и сопровождал перевозку бревен на открытых железно-дорожных платформах. Во второй пол... Показать все
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