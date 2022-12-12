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Кожевников Александр Евгеньевич

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Место рождения

д Ново - Крюково Уржумского р-она

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Евгений Фёдорович

Мать: Кожевникова Клавдия Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Похороны
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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