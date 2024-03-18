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Параскева Иванова

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.01.1868

Муж: Егор Яковлев

Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1869

Сын: Шмараков (Яковлев) Георгий Георгиев (Егорович)

Отец ребёнка: Егор Яковлев

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Шмараков Василий Георгиев (Егоров)

Отец ребёнка: Егор Яковлев

Восприемники д. Ельма, отставной рядовой Андрей Иванов и крестьянка Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
12.07.1883

Сын: Шмараков Владимир Георгиев (Егоров)

Отец ребёнка: Егор Яковлев

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1884

Дочь: Шмаракова Дарья Георгиева(Егорва)

Отец ребёнка: Егор Яковлев

Смерть
Неизвестно

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