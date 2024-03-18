Параскева Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1868
Муж: Егор Яковлев
Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1869
Сын: Шмараков (Яковлев) Георгий Георгиев (Егорович)
Отец ребёнка: Егор Яковлев
Рождение ребёнка
01.01.1880
Сын: Шмараков Василий Георгиев (Егоров)
Отец ребёнка: Егор Яковлев
Восприемники д. Ельма, отставной рядовой Андрей Иванов и крестьянка Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
12.07.1883
Сын: Шмараков Владимир Георгиев (Егоров)
Отец ребёнка: Егор Яковлев
Рождение ребёнка
06.03.1884
Дочь: Шмаракова Дарья Георгиева(Егорва)
Отец ребёнка: Егор Яковлев
Смерть
Неизвестно