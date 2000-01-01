Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Негодяев Егор
Отец ребёнка: Негодяев Панфил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Негодяев Феодор
Отец ребёнка: Негодяев Панфил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Негодяев Василий
Отец ребёнка: Негодяев Панфил Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно