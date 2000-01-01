Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Негодяев Егор

Отец ребёнка: Негодяев Панфил Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Негодяев Феодор

Отец ребёнка: Негодяев Панфил Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Негодяев Василий

Отец ребёнка: Негодяев Панфил Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негодяев Панфил Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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