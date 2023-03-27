Писарева (Лебедева) Анна Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Лебедева) Анна Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853 ст.

Отец: Лебедев Адриан Семенович

Мать: Лебедева Александра Алексеевна

Бракосочетание
26.01.1876 ст.

Муж: Писарев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.

Сын: Писарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Михайлович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1881 ст.

Муж: Федосиев Семен Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.

Дочь: Августа Семеновна

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1883 ст.

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Федосиев Василий Семенович

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.

Сын: Федосиев Михаил Семенов

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Сын: Федосиев Николай Семенович

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно