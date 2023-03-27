Писарева (Лебедева) Анна Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853 ст.
Бракосочетание
26.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.
Сын: Писарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Писарев Иван Михайлович
Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.
Дочь: Августа Семеновна
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Рождение ребёнка
22.02.1883 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Федосиев Василий Семенович
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.
Сын: Федосиев Николай Семенович
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Смерть
Неизвестно