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Вербицкая Зиновия Андреевна

Место рождения

Собич, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Собич, Сумська область
Рождение ребёнка
19.11.1847 ст.

Дочь: Маник Мария Созоновна

Отец ребёнка: Вербицкий Созонтий Иванович

Собич, Сумська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Маник Мария Созоновна

Отец ребёнка: Вербицкий Созонтий Иванович

Собич, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Собич, Сумська область