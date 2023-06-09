Вербицкая Зиновия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1847 ст.
Дочь: Маник Мария Созоновна
Отец ребёнка: Вербицкий Созонтий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Маник Мария Созоновна
Отец ребёнка: Вербицкий Созонтий Иванович
Смерть
Неизвестно