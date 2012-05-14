Ефремова Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Валентин

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

11.11.1934

Дата смерти

14.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
16.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Береза Брестской обл
Рождение ребёнка
23.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Поставы Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.05.2012
г Поставы Белоруссия
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