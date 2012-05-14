Ефремова Валентин
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения11.11.1934
Дата смерти14.05.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Береза Брестской обл
Рождение ребёнка
23.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Поставы Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.05.2012
г Поставы Белоруссия