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Захарова Мария Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Федор Ефимыч

Рождение ребёнка
1901

Сын: Захаров Федор Федорович

Отец ребёнка: Захаров Федор Ефимыч

Каверино, Бобсровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1907

Дочь: Брычаева (Захарова) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Захаров Федор Ефимыч

Каверино, Бобсровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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