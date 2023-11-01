Захарова Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Федор Ефимыч
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Захаров Федор Ефимыч
Рождение ребёнка
20.03.1907
Дочь: Брычаева (Захарова) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Захаров Федор Ефимыч
Смерть
Неизвестно