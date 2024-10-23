Павлов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Клавдия
Рождение ребёнка
29.01.1924
Сын: Павлов Петр Иванович
Мать ребёнка: Павлова Клавдия
Большая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно