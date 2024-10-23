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Павлов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Павлова Клавдия

Рождение ребёнка
29.01.1924

Сын: Павлов Петр Иванович

Мать ребёнка: Павлова Клавдия

Большая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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