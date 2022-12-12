Козий Пётр Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.07.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1956
Отец: Козий Владимир Никитович
Мать: Козий Анна Николаевна
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
С 1973 по 1981
Жена: Козий Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1981
Дочь: Козий Оксана Петровна
Мать ребёнка: Козий Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
03.05.1986
Дочь: Козий Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Козий Людмила Михайловна