Козий Пётр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозий Пётр Владимирович

Козий Пётр Владимирович

avatar

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

07.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1956

Отец: Козий Владимир Никитович

Мать: Козий Анна Николаевна

Место жительства
С 1956
Бракосочетание
С 1973 по 1981

Жена: Козий Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1981

Дочь: Козий Оксана Петровна

Мать ребёнка: Козий Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
03.05.1986

Дочь: Козий Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Козий Людмила Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close