Засецкая Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1798
Дочь: Засодимская Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засецкий Константин Павлович
Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засецкий Николай Павлович
Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засецкая Наталья Павловна
Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович
Смерть
Около 1849
Фоминское, Вепревская волость, Вологодский уезд