Засецкая Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засецкая Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1849

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1798

Дочь: Засодимская Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засецкий Константин Павлович

Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засецкий Николай Павлович

Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засецкий Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засецкая Наталья Павловна

Отец ребёнка: Засецкий Павел Михайлович

Смерть
Около 1849
Фоминское, Вепревская волость, Вологодский уезд
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