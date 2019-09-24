Либединская (Толстая) Лидия Борисовна
Место рожденияBaku, Азербайджан
Дата рождения24.09.1921
Дата смерти19.05.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1921
Baku, Азербайджан
Бракосочетание
1943
Супруг(-а): Юрий Николаевич Либединский
Рождение ребёнка
Около 17.08.1948
Сын: Либединский Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2006
Moscow, Россия
Похороны
Неизвестно
Moscow, Россия