Либединская (Толстая) Лидия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛибединская (Толстая) Лидия Борисовна

Либединская (Толстая) Лидия Борисовна

avatar

Место рождения

Baku, Азербайджан

Дата рождения

24.09.1921

Дата смерти

19.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1921

Отец: Tolstoj-Толстой Борис Дмитриевич

Мать: Tolstoj-Толстой Татьяна Владимировна

Baku, Азербайджан
Бракосочетание
1943

Муж: Либединский Юрий Николаевич

Супруг(-а): Юрий Николаевич Либединский
Рождение ребёнка
Около 17.08.1948

Сын: Либединский Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Либединский Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Shirman-Ширман Андрей Константинович

Смерть
19.05.2006
Moscow, Россия
Похороны
Неизвестно
Moscow, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close