Писарев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарев Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

GM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Писарев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Синклитикия Писарева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Писарев Капитон Кузьмич

Мать ребёнка: Синклитикия Писарева

Рождение ребёнка
23.05.1905

Дочь: Писарева Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Синклитикия Писарева

Рождение ребёнка
1913

Сын: Писарев Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Синклитикия Писарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Синклитикия Писарева

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Синклитикия Писарева

Смерть
Неизвестно
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