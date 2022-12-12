Писарев Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Писарев Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Синклитикия Писарева
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Синклитикия Писарева
Рождение ребёнка
23.05.1905
Дочь: Писарева Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Синклитикия Писарева
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Синклитикия Писарева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синклитикия Писарева
Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синклитикия Писарева
Смерть
Неизвестно