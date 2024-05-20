Ершова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1975
Сын: Кулаев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Ершов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1975
Сын: Ершов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Ершов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1980
Дочь: Кулаева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Ершов Владимир Иванович