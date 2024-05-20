Ершова Татьяна Михайловна 20.01.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1975

Сын: Кулаев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Ершов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1975

Сын: Ершов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Ершов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1980

Дочь: Кулаева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Ершов Владимир Иванович

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