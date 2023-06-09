Касимов Пётр
Место рождения
Дата рождения14.08.1917
Дата смерти08.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1917
Отец: Касимов Павел
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
22.01.1939
Сын: Касимов Виктор
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1976
Причина смерти: рак желудка с метастазами в кишечник