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Касимов Пётр

Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

14.08.1917

Дата смерти

08.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1917

Отец: Касимов Павел

Мать: Евдокия

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.01.1939

Сын: Касимов Виктор

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Место жительства
Неизвестно
Советская, Кировский, Ставропольский край
Смерть
08.04.1976
Советская, Кировский, Ставропольский край
Причина смерти: рак желудка с метастазами в кишечник