Шенк Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения17.10.1873
Дата смерти24.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1919
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
С 1919 по 1924
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1924 по 1943
Смерть
24.07.1943