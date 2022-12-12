Шенк Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенк Алексей Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.10.1873

Дата смерти

24.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1919
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
С 1919 по 1924
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1924 по 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.07.1943
Москва, город федерального значения Москва
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