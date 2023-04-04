Каганович Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганович Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Каганович Михаил

Мать: Каганович Цицилия

Смерть
1993