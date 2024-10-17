Василий Алексеевич Около 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Алексеевич

Место рождения

Анискино, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1839 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Алексей Родионов

Мать: Матрёна Михайлова

Анискино, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сафонов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна

Анискино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Архип Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Сафонова Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна

Анискино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Сафонов Семён Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Анискино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна

Смерть
До 1857

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