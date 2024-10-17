Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Алексей Родионов
Мать: Матрёна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Архип Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Сафонова Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна
Смерть
До 1857