Тумысов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумысов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Тумысов Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2009

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