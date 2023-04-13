Hershko Batya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHershko Batya

Hershko Batya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.09.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1867 г.р.
1870 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Blumenfeld Tova Gittel

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Goldstein Pnina

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.09.1913