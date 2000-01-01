Кондрашева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно