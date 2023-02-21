Hof Balzer — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hof Balzer

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Hof Wilhelm

Мать: Hof Martha

Смерть
Неизвестно
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