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Hof Balzer
Hof Balzer
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Hof Wilhelm
1739 г.р.
Мать
Hof Martha
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Hof Wilhelm
Мать:
Hof Martha
Смерть
Неизвестно
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