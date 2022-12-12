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Мосеева Татьяна Яковлевна

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Место рождения

д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)

Дата рождения

Вычислено 1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Колупаев Родион Михайлович

Отец ребёнка: Колупаев Михаил Петрович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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