Мосеева Татьяна Яковлевна
Место рожденияд. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Дата рожденияВычислено 1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Колупаев Родион Михайлович
Отец ребёнка: Колупаев Михаил Петрович
Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно