Шебухова (Курбатова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбатов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Шебухов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Шебухов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шебухов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шебухов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шебухов Николай
Смерть
Неизвестно