Шебухова (Курбатова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебухова (Курбатова) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбатов Петр Кузьмич

Мать: Курбатова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Шебухов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Шебухов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебухов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шебухов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шебухов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебухов Николай

Смерть
Неизвестно
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