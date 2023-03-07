Мусихин Борис (Бориско) Яковлев
Место рожденияпоч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1644
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644
Отец: Мусихин Яков (Якунка) (Васильев)
Мать: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Мусихин Сергей (Сергушка) Борисов
Мать ребёнка: не указана
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Мусихин Василий (Васка) Борисов
Мать ребёнка: не указана
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706