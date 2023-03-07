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Мусихин Борис (Бориско) Яковлев

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Место рождения

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1644

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644

Отец: Мусихин Яков (Якунка) (Васильев)

Мать: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Мусихин Сергей (Сергушка) Борисов

Мать ребёнка: не указана

займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Мусихин Василий (Васка) Борисов

Мать ребёнка: не указана

займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
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