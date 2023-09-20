Турчев Константин Минович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турчев Мин !???
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турчева Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турчева Устиния ?
Рождение ребёнка
26.06.1921
Сын: Турчев Степан Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно