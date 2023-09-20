Турчев Константин Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчев Константин Минович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турчев Мин !???

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турчева Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турчева Устиния ?

Рождение ребёнка
26.06.1921

Сын: Турчев Степан Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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