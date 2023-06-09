Грачева (Красилова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.07.1907 ст.
Дата смерти11.08.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1907 ст.
Рождение ребёнка
13.05.1939
Дочь: Борисова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Грачев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1984