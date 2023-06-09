Грачева (Красилова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Красилова) Мария Ивановна

Место рождения

Селино, Ермаковская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

20.07.1907 ст.

Дата смерти

11.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1907 ст.

Отец: Красилов Иван Павлович

Мать: Красилова Екатерина Яковлевна

Селино, Ермаковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1939

Дочь: Борисова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Грачев Иван Андреевич

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев Иван Андреевич

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Иван Андреевич

Смерть
11.08.1984
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область