Шанальина Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1882
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
13.11.1884
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1891
Дочь: Молькова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1900
Сын: Шаланин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
26.02.1903
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно