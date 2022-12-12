Шанальина Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанальина Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1882

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.11.1884

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Молькова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.04.1900

Сын: Шаланин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.02.1903

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанальин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаланин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Шанальин Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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