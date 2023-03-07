Новиков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения23.05.1881
Дата смерти24.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1908
Запись о браке № 78. Жених: И.д. Надсмотрщика низшего оклада Богородской почтово-телеграфной конторы Коллежский регистратор Владимир Иванович Новиков, православного вероисповедания, первый брак, 27 ле... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1918
Сын: Новиков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Новикова Екатерина Дмитриевна
с. Тургиново Тверской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
служащий Богородской почтово-телеграфной конторы
Смерть
24.03.1942