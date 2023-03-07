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Новиков Владимир Иванович

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

23.05.1881

Дата смерти

24.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
12.10.1908

Жена: Новикова Екатерина Дмитриевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Запись о браке № 78. Жених: И.д. Надсмотрщика низшего оклада Богородской почтово-телеграфной конторы Коллежский регистратор Владимир Иванович Новиков, православного вероисповедания, первый брак, 27 ле... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1918

Сын: Новиков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Дмитриевна

с. Тургиново Тверской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
служащий Богородской почтово-телеграфной конторы
Смерть
24.03.1942
Ногинск, Богородский, Московская область
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