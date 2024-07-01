Теряева (Тестоедова) Алевтина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1931
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теряева Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Теряев Вячеслав Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теряев Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Теряев Вячеслав Кондратьевич
Рождение ребёнка
30.05.1956
Сын: Теряев Анатолий Вячеславович
Отец ребёнка: Теряев Вячеслав Кондратьевич
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1961
Сын: Теряев Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Теряев Вячеслав Кондратьевич