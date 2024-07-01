Теряева (Тестоедова) Алевтина Васильевна 24.10.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Теряева (Тестоедова) Алевтина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1931

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1931

Отец: Тестоедов Василий Петрович

Мать: Тестоедова (Чазова) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теряева Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Теряев Вячеслав Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теряев Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Теряев Вячеслав Кондратьевич

Рождение ребёнка
30.05.1956

Сын: Теряев Анатолий Вячеславович

Отец ребёнка: Теряев Вячеслав Кондратьевич

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1961

Сын: Теряев Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Теряев Вячеслав Кондратьевич

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