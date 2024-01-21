Павленко Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1964
г.Москва
Бракосочетание
?.08.2002
Жена: Майя Викторовна
Бракосочетание
?.08.2002
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.05.2003
Дочь: Павленко Александра Александровна
Мать ребёнка: Майя Викторовна
г.Москва Зеленоград
Рождение ребёнка
26.05.2008
Сын: Павленко Семен Александрович
Мать ребёнка: Майя Викторовна
г.Москва Зеленоград