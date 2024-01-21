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Павленко Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1964

Отец: Павленко Константин Александрович

Мать: Маклашова Тамара Константиновна

г.Москва
Бракосочетание
?.08.2002

Жена: Майя Викторовна

Бракосочетание
?.08.2002

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.05.2003

Дочь: Павленко Александра Александровна

Мать ребёнка: Майя Викторовна

г.Москва Зеленоград
Рождение ребёнка
26.05.2008

Сын: Павленко Семен Александрович

Мать ребёнка: Майя Викторовна

г.Москва Зеленоград

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