Гуцаев Баги Хавдунович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуцаев Баги Хавдунович

Гуцаев Баги Хавдунович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуцаев Хъавдун Хабалович

Мать: Баграева х х

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич

Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1919

Сын: Гуцаев Александр (Асан) Багиевич

Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
25.11.1928

Дочь: Гуцаева Люба Багиевна

Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гуцаев Кавдун Багиевич

Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева-Корнаева Рита Багиевна

Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Около 1937