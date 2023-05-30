Гуцаев Баги Хавдунович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуцаев Хъавдун Хабалович
Мать: Баграева х х
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич
Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гуцаев Александр (Асан) Багиевич
Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна
Рождение ребёнка
25.11.1928
Дочь: Гуцаева Люба Багиевна
Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева-Корнаева Рита Багиевна
Мать ребёнка: Кибизова Олинка Дзахоевна
Смерть
Около 1937